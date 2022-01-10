وزير التعليم يحدد المناهج المقررة في امتحانات العلوم والرياضيات لـ«رابعة ابتدائي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي ينتهي عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث «السرعة» وما تبقي هو النشاط رقم 13 و14 من المفهوم الثالث، والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12 إلى 14 حصة، أي شهر تقريبًا.

لا يوجد حذف في مناهج العلوم والرياضيات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي لأن ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف يستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام وباقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملا.

منهج الرياضيات انتهى عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة

وأوضح أن منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي انتهى عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلى 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا، وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12 إلى 14 درسًا، أي شهر تقريبًا.