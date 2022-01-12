مساعدات غذائية وسكن بديل للأسر المتضررة من الهبوط الأرضي بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، الدكتورة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، بتوفير الكمية المناسبة من البطاطين والمساعدات الغذائية والعينية، بالاشتراك مع جمعيتي «مصر الخير والأورمان»، لتوزيعها على سكان المنازل المتضررة من حدوث هبوط أرضي مفاجئ بقرية دمشقين بنطاق مركز الفيوم، دون وقوع أي إصابات، بسبب وقوع المنازل على ضفاف بحر يوسف، فتعرضت لحدوث هبوط أرضي أسفلها، إثر انخفاض منسوب المياه بالبحر خلال فترة السدة الشتوية، التي بدأت مع مطلع شهر يناير الجاري.

هبوط أرضي مفاجئ بمنازل دمشقين

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شكوى من المنازل الواقعة على ضفاف بحر يوسف بنطاق قرية دمشقين، بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بمنازلهم، وتشقق الجدران، وأصبحت منازلهم معرضة للانهيار، وذلك بالتزامن مع بدء موسم السدة الشتوية.

توفير سبل الرعاية للمتضررين

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محافظ الفيوم، وجه أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالانتقال إلى مكان الشكوى، ومعاينتها على أرض الواقع، مع توفير كل سبل الرعاية لأصحاب المنازل المتضررة.

إخلاء المنازل المتأثرة بالهبوط

وكشف «التوني» أنّ محافظ الفيوم أمر بإخلاء المنازل المتأثرة بالهبوط، مع توفير شقق سكنية بديلة للمتضررين من أصحاب تلك المنازل بمدينة الفيوم، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في المنازل المجاورة، تحسبا لانهيار أي منزل أو زيادة الهبوط.

لجنة لمعاينة المنازل الآيلة للسقوط

أضاف أنّ الأنصاري أمر بتشكيل لجنة لمعاينة المنازل المتضررة والآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المحيطة والمجاورة بها، وكتابة تقرير فني وهندسي متكامل عن حالة تلك المنازل.

الاستعانة بالحماية المدنية لنقل الأمتعة

وأشار إلى أنّ محافظ الفيوم وجه بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، والاستعانة بهم للمشاركة في نقل الأمتعة والأثاث من المنازل المتضررة، بالإضافة إلى التدخل السريع في حالة حدوث أية تطورات أو انهيار في تلك المنازل، أو حدوث أي توابع وزيادة بالهبوط الأرضي.