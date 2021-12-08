محافظ الفيوم يكرم فرق الترصد بالمستشفيات لجهودها في مكافحة كورونا

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، مديري ومشرفي ومسؤولي ترصد الوبائيات بمديرية الصحة، والإدارات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، وذلك تقديراً لجهودهم التي قاموا ولا زالوا يقومون بها في مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة أحمد فؤاد مدير الترصد والوبائيات على مستوى المحافظة.

تكريم 65 من فرق الترصد

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنه تم تكريم 65 من أعضاء فرق الترصد على مستوى المحافظة، منهم 7 بمديرية الصحة، و5 بإدارة بندر الفيوم، و4 بكل من إدارات مركز الفيوم وإطسا وابشواي، و3 بكل من إدارتي سنورس وطامية الصحيتين، و2 بإدارة يوسف الصديق.

تكريم الممرضات

وأضاف، أنه تم أيضاً تكريم 5 من الممرضات ومسؤولي الترصد بكل من مستشفى سنورس المركزي ومستشفى الفيوم العام ومستشفى الحميات بالفيوم، و3 بكل من مستشفيات التأمين الصحي، واطسا وأبشواي وطامية المركزية، بالإضافة إلى 5 بمستشفى الصدر، و1 بمستشفى فيديمين المركزي.

رصد الأوبئة ومتابعة العزل المنزلي

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجهود فرق الترصد خلال الفترة الماضية في رصد الأوبئة، ومتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، فضلاً عن متابعة المخالطين للحالات الإيجابية بالفيروس، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به الفرق الطبية منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن في توفير الرعاية الطبية للمرضى والمخالطين لهم.

تضحيات الجيش الأبيض لإنقاذ المرضى

كما أكد المحافظ أنّ جهود الجيش الأبيض في التصدي لجائحة كورونا ستظل محل تقدير وعرفان من الجميع، كونهم خط الدفاع الأول في التصدى للأوبئة، والتضحية بأرواحهم في آداء واجبهم الوطني في إنقاذ المرضى.