محافظ الفيوم: نسبة المطعمين بلقاح كورونا وصلت إلى 40%

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في المحافظة قد زاد منذ 15 نوفمبر بعد صدور قرار عدم دخول الموظفين غير المتلقين للقاح إلى مقرات عملهم، موفرين مقار للتطعيم بجوار المؤسسات الحكومية».

الأنصاري: مقرات لتطعيم المواطنين بجوار كافة المؤسسات الحكومية

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المقرات المخصصه لتطعيم المواطنين والمتواجدة بجوار المقار الحكومية يتم فيها تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، ولكنهم لن يحصلوا على الخدمة إلا بعد مرور أسبوعين من تلقيهم اللقاح.

وأوضح أن المحافظة تقوم بالتشجيع وحث المواطنين على تلقي اللقاح من خلال حملات لطرق الأبواب تتم في كافة قرى المحافظة، «مش بيكون فيه رفض قاطع ولكن الناس بتبقي قلقانة شوية، ولكن بمجرد ما ينخرط ناس في الحملة القرية كلها بتيجي، وبنقعد في القرية 4 أيام علشان نقنع الأهالي أنهم يطعموا».

وأكد أن عدد المطعمين بالمحافظة قد تخطي حاجز الـ40% مطعم على مستوى المحافظة، «المواطن لما يلاقي الخدمات فيها محدودية للشخص المتطعم فقط فلازم يتطعم، وفيه تقرير يومي بيجيلي بعدد المواطنين اللي حصلوا على الجرعة الأولى أو الثانية».

تطعيم 12 ألف حالة يوميا

وتابع: «النهارده أتطعم 12 ألف مواطن في كل أنحاء المحافظة، والمعدلات اترفعت في شهر 11 من 5 الآف شخص يومي ليصل حاليا إلى 12 ألف حالة يومية، وهي زيادات كبرى، وبنتعامل بكل وسائل الانتشار لحث المواطنين على التلقيح».