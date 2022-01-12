تشميع مطعم بحدائق الأهرام بعد ضبط منتجات منتهية الصلاحية ومصادرة المعدات

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية، وضبط المخالفات.

المطعم غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام، في المنطقة «ه‍» غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، وضبط منتجات منتهية الصلاحية به، وذلك فور تلقي شكاوى من المواطنين من المطعم المشار إليه.

وجرت مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.