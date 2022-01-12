تعرف على مواعيد ومحتويات مكتبة الجامع الأزهر بعد تطويرها «صور»

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، اليوم، الانتهاء من تطوير مكتبة الجامع الأزهر؛ بما يحقق الخدمات العلمية والثقافية لرواد الجامع الأزهر، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمشيخة ومكتبة الأزهر الرئيسية؛ بناء على توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

مكتبة الجامع الأزهر

وذكرت إدارة الجامع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المكتبة بعد تطويرها تشمل عددًا كبيرًا من الكتب المطبوعة تصل إلى 25 ألف عنوان بإجمالي ما يقرب من 50 ألف مجلد؛ تشمل جميع المعارف والعلوم الإنسانية.

وعن خريطة المكتبة، أوضحت إدارة الجامع، أن مقر المكتبة بالمدرسة الأقبغاوية على شمال الداخل من باب المزينين، والمدرسة الطيبرسية، كما تشمل المكتبة، كتبا للدكتور حسن الشافعي، التي أهداها للجامع الأزهر؛ لينتفع بها طلاب العلم، وهي على يمين الداخل من باب المزينين.

مواعيد العمل بمكتبة جامع الأزهر

وعن مواعيد العمل بمكتبة جامع الأزهر، من المقرر أن تفتح أبوابها أمام رواد الجامع؛ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، وذلك على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

ويشار إلى أن تطوير مكتبة الجامع الأزهر الشريف تستمد أهميتها من أهمية الجامع الأزهر الشريف نفسه وتاريخه وأثره في توعية الناس والملامح التي يتميز بها عن غيره من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة والصلاة.

يذكر أن الجامع الأزهر، يعد من أبرز المساجد الجامعة في مصر، التي تسهم في تشكيل فكر ووجدان الفرد، وتحقيق مفهوم السلام والاطمئنان المجتمعي والقيم، وتكوين الشخصية القادرة والواعية بمجريات ومتغيرات العصر الذي نعيشه.

وتعد مكتبة الجامع الأزهر الشريف، إحدى الجهات التي تعمل على تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لجميع فئات ومستويات المجتمع.

كما تعتبر مكتبة الجامع الأزهر، إحدى الجهات الرائدة في تقديم معرفة علمية ومنهجية بشكل موثق ومعتمد لمصادر ومجموعات التراث الموجودة بالجامع الأزهر؛ للرد على الشبهات المثارة بشأن مصادر التراث الإسلامي ومواجهة الأفكار المتطرفة، ومن ثم القضاء عليها.