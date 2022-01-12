بريد الوطن.. لن أبرح

هل يعلم الليل كم ذكرى تنوح تبحثُ عن حبيبٍ

أم أن الليل من كثرة الأسقامِ تعب؟

هل رأت مهجة القلبِ عنترة

يناجى عبلةَ الفؤادِ ثملُ؟

أم أنها بين كل فينةٍ وأخرى

تبث الطيب فى قلبى، تتدللُ وتتبختر

لم أر أجمل منها روحاً فى حياتى قط

ولن أدع أحداً يحتل الفؤادَ ويُسكرُ

وطنٌ أنتِ فى صحوى وفى نومى

هل يُسأل المرء أى وطنٍ يسكنُ؟

سُكناى أنتِ ومسكنى وسكونى

لن أبرح موقعى حتى أصل مرادى وأبلغُ

أسماء عبدالخالق

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