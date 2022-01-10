بريد الوطن .. وجِّه بإزالة الحمَّام العمومى فى حوش عقارنا يا محافظ القاهرة

نشكو نحن سكان العقار رقم «6» شارع سنجر الخازن بمنطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة من وجود حمام غير صحى فى حوش العقار، كان فى الأصل حمام بواب العقار، لكن بعد أن تم الاستغناء عن خدمات البواب، تحول الحمام إلى ما يشبه «المراحيض العامة»، تتردد عليه كل الفئات من عابرى الشارع، وأصبحنا مهددين بالأمراض، والأمر لم يقتصر على ذلك، وإنما بعض الأشخاص يدخلون شبه عرايا لهذا الحمام للاستحمام، دون مراعاة لحرمة أهل البيت، ولا للآداب العامة، وحررنا محضراً بقسم الخليفة، ولم يتحرك أحد، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التحرك لإزالة هذا الحمام، رحمة بسكان العقار وصحتهم.

عن الأهالى: زينب صالح محمود- الحلمية الجديدة - القاهرة

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