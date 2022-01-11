بريد الوطن .. البطل على زنجير والمقاومة الشعبية

من أبطال المقاومة الشعبية البطل الفدائى على زنجير المولود فى بورسعيد عام 1927م. رضع البطل الوطنية منذ طفولته وعندما قامت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل بالعدوان الثلاثى على مصر عام 1956 رداً على قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس ومحاولة عرقلة مضى مصر إلى المستقبل، برز دور البطل على زنجير فى المقاومة الشعبية ببورسعيد.

خرج البطل الفدائى على زنجير مع رفاقه الأبطال وقت حظر التجوال فى الصباح واستقلوا سيارة نقل كُتب عليها «أجرة 57 قنال» وقال لرفاقه قبل الصعود للسيارة: الفاتحة للنبى ربنا يرزقنا بحاجة سمينة.

وصل الأبطال إلى شارع أوشينى المسمى فى الوقت الراهن بشارع صفية زغلول، وأخذ كل بطل موقعه ونزل الفدائى أحمد هلال ليمنع انتباه الضابط الإنجليزى المطلوب خطفه، وبعد شعور الضابط بالخطر انقضّ الأبطال عليه وأدخلوه السيارة وقصدوا فيلا عز الدين الأمير الضابط المصرى الذى اتفق مع الأبطال على تنفيذ العملية.

تبين أن الضابط هو أنطونى مور هاوس ابن عمة ملكة إنجلترا فى ذلك الوقت، وأصبحت هذه العملية أشهر عمليات المقاومة الشعبية البورسعيدية وقت العدوان الثلاثى.

يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015 فاضت روح البطل على زنجير إلى بارئها وشُيعت جنازته فى مشهد شعبى مهيب وتوارى جثمانه بين تراب بورسعيد التى عشقها ودافع عنها.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر والعرب

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