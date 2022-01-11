بريد الوطن .. أنا كنت تايهة

أنا كنت تايهة ف الضلام ألفين سنة

جتلك هنا

جفت ف إيدى المعجزات

ماملكش غير بس العصا

بهش بيها الذكريات

وأرميها تتحول زهور

وزى كل المخلصين صدقت فيك

وآمنت باللى بينكتب ف سطور عنيك

شُفتك بتحيى الحب فيا بعد موته

وتشفى نبض القلب من عجزه وسكوته

وتشق صدر الحق وبتنطق بصوته

وتمد إيدك جوة طينى

تنفخنى طير

ينقر سنابل دمعتك

تطرح له خير

فآمنت بيك

صدقت فعلاً قصتك

وإن انت غير

خيرتنى

بين جنة الإيد اليمين وبين اليسار

اخترت أدخل جنتك ولقتها نار

نجلاء نعيم

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