بريد الوطن .. الشَّعر تاج المرأة.. فكيف تخلَّت عنه؟

من المتعارف عليه على مر العصور، أن المرأة هى أجمل كائن على سطح الأرض، ومن المتعارف عليه أن جمال المرأة يبدأ من شعرها، ومن المتعارف عليه أن المرأة تستمتع بتمشيط شعرها يميناً ويساراً وإلى الوراء، وللأسف الشديد فى الوقت الراهن أصبح الفنانون والنجوم بقدرة قادر قدوة الكثير من الشباب والفتيات، وفى الآونة الأخيرة أصبحنا نشاهد عجائب وغرائب من بعض الفنانين، فهناك من يقوم بالغناء للخمور والحشيش، وهناك من يقوم باستعراض أسطول السيارات الخاصة به من أجل تصدير الإحباط للناس وخلافه. وأخيراً خرجت علينا المطربة صاحبة موهبة الصوت الحلو، دون شعر، فهل يصدق العقل البشرى أن تقوم مطربة من المفترض أن تكون قدوة للفتيات والسيدات بحلق شعرها «زيرو»، وتخرج بهذا الشكل المستفز أمام ملايين من الناس، وتقول: تقبلونى بهذا الشكل، فهل هناك رجل فى العالم أو سيدة فى العالم تتقبل واحدة «ست قرعة»؟ فالشعر هو تاج المرأة ويعطيها جمالاً وأنوثة ولكن إذا كانت تلك المطربة تريد الخروج الآمن من فصيلة الإناث، من أجل التحول إلى فصيلة الذكور، فعليها التوجه إلى وزيرة الصحة من أجل اختيار مستشفى يقوم بعملية التحويل إلى ذكر.

طلعت سلامة - الزقازيق - الشرقية

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