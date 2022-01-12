بريد الوطن.. تمثال من الشمع (قصة قصيرة)

بينما يجلس وأصدقاء له ذات مساء، وكان الحديث عن مواصفات الزوجة التى تعد كنزاً ثميناً فى تلك الأيام، منهم من قال إنه يجب أن تكون مثقفة وواعية ولبقة وروحها جميلة، تعرف حقوق ربها، وحقوق زوجها، وتستطيع أن تفهم وجهة نظرى من أقصر طريق، وهناك من قال إنه يجب أن تكون ذات حسب ونسب ومن أسرة عريقة، وهناك من قال إنه يجب أن تكون (صاروخ) فنظرنا له دهشين بوصفه، فابتسم ثم أكمل: «صاروخ يا بشوات، يعنى كل حاجة فيها حلوة، لا تملّ من النظر إليها حتى وإن كانت بمريلة المطبخ، وهل يعد الحب إلا أننا نسمو عن الواقع بالعيش فى جنة الأحلام، ولن تتحقق تلك الجنة إلا بامرأة جميلة»، بعد انقضاء سنوات على تلك الجلسة لم يدرِ لِمَ تذكرها الآن وتذكر كل أبطالها، وراح يضحك بصوت عالٍ حينما تذكر أحوال أصحابه الثلاثة بعد زواجهم، أما الذى اختارها لروحها فهو ينعم بعيشة راضية، تشاركه وتفهمه تقتنع بفكره.. تراجعه فى أموره، وأما الثانى صاحب الحسب والنسب، فقد تم التنكيل به من قبل أسرة زوجته حينما أساء معاملتها ذات مرة.. وأما الثالث صاحب الجمال المُطلق فقد ملّ عيشته، وماذا يفيد الجمال إن كان بلا روح تدعمه وتشد من أزره، لقد أيقن بعد فوات الأوان أنه تزوج تمثالاً من الشمع.

أشرف غازى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com