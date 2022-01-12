بريد الوطن.. المواطنة ودرس اليابان فى محطة القطار

هذا الخبر ليس من وحى الخيال، أو مأخوذ من زاوية «صدق ولا تصدق» بجريدة «الأهرام»، وإنما هى واقعة حقيقية حدثت فى اليابان، ففى جزيرة «هوكايدو» الكائنة أقصى شمال البلاد، هناك محطة قطار تعمل فقط من أجل طالبة واحدة فى الثانوية.

وبحسب تليفزيون الصين المركزى CCTV، الذى أورد الخبر فإن محطة قطار «كامى شيراتاكى» فى الجزيرة النائية تعمل منذ سنوات من أجل توصيل طالبة لمدرستها وإعادتها، فالقطار يتوقف فى تلك المحطة مرة صباحاً خلال ذهاب الطالبة إلى مدرستها، وأخرى مساءً لإعادتها لبلدتها بعد انتهاء اليوم الدراسى!

وأضاف الخبر أن سكك حديد اليابان اتخذت هذا القرار منذ أكثر من ثلاث سنوات بعدما كانت على وشك إغلاقها نهائياً بسبب انخفاض عدد ركابها، إلا أنها أجّلت القرار بعد اكتشافها أن طالبة فى المرحلة الثانوية تستخدم القطار يومياً للذهاب والعودة من مدرستها، حيث لا يوجد وسيلة مواصلات أخرى سوى القطار.

وأضاف التليفزيون أنه سوف يتم إلغاء هذه المحطة مع انتهاء دراسة الفتاة، ولقى قرار السكة الحديد اليابانية ترحيباً واسعاً من مواطنى اليابان الذين أشادوا باهتمام الحكومة بالتعليم، وعلق شخص على هذا القرار قائلاً: «لماذا لا أموت من أجل دولة مثل اليابان، عندما تكون الحكومة مستعدة للذهاب ميلاً إضافياً فقط من أجلى»؟!هذه اللفتة بالتأكيد قد ساهمت فى تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، فالمواطن كما عليه من واجبات فهو أيضاً بالمقابل له حقوق يجب أن توفرها له الدولة.

يوسف القاضى - مدير مدرسة بالمعاش

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