المشاط: 3 مبادئ لإيجاد تعاون دولي وتمويلي فعال خلال كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن دور الوزارة في إطار التعاون الدولي الإنمائي، هو العمل مع المؤسسات الدولية جميعها بخلاف صندوق النقد الدولي، وفي نهاية ديسمبر 2019 جاءت بداية جائحة كورونا، وكان من الضروري إيجاد تعاون دولي وتمويلي فعال من خلال 3 مبادئ رئيسية.

وأضافت «المشاط» خلال جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، التي أذاعها التليفزيون المصري، أن المبدأ الأول يتمثل في منصات التعاون التنسيقي المشترك، وهذه نقطة مهمة للغاية.

مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة

وأشارت إلى أن المبدأ الثاني هو مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما حدث في 2020، لافتة إلى أن مصر تعتبر من الدول الأولى التي استطاعت عمل هذه المطابقة.

توثيق قصص النجاح التنموية لمصر

ولفتت أن المبدأ الثالث يتمثل في توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، موضحة أن هذا التوثيق مهم للغاية، ويتم القيام به من خلال أكثر من طريقة، وهذا يقود إلى وجود الشراكة والتجربة مع الدول الناشئة الأخرى.