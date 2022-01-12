السيسي لـ«شركاء التنمية»: نسعى للاستفادة من خبراتكم لحياة أفضل لشعبنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما تعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل الإصلاح الاقتصادي «استفدنا خبرة، وعرفنا إننا إذا تعاونا، واستفدنا من العلم والمعرفة والخبرة من المنظمات المجتمعية سيعود علينا بالنفع، المنظمات كانت مستعدة، أي مسؤول كنت بشوفه والتقي بيه من المنظمات يقولي إحنا مستعدين نقدم لكم كل الخبرات اللازمة، ونلاقي عندهم المبادرة».

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ 13 يناير: «اسمحولي أن أسجل تقدير واحترام ذلك لكم جميعا، وأؤكد لكم أننا في مصر عاوزين نتعلم ونستفيد من علمكم وخبراتكم من أجل حياة أفضل ونمو أفضل لشعبنا ولبلدنا».