السيسي: نجحنا في أول مرحلتين من الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عندما تعاونت مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الإصلاح الاقتصادي، لم تلق من الصندوق إلا كل تفهم لأحوالنا وخصوصية المسار الخاص بنا، «محدش فرض علينا حاجة، بس هو يبقى معاك، دي كل تجربتنا مع الصندوق، فيه نقاش وحوار، استطعنا إننا نكون موضوعيين وحرفيين ومهنيين في طرح قضيتنا».

السيسي: نريد أن تكون لدينا مؤسسة عندها خبرة تراكمية في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير: «عشان كده خلصنا المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والثانية أيضًا، ومستمرين، ليه مستمرين، عاوزين نستفيد من الخبرات اللي موجودة، عاوزين يبقى لدينا مؤسسة لديها هذه الخبرة الهائلة والتراكمية في الإصلاح الاقتصادي، نستفيد منها وتبقى شاهد علينا على الإجراءات اللي بنعملها، عشان نأكد إن دي ثوابت مش هتتغير عندنا».