السيسي: الشعب المصري لا يقاد بقبضة أمنية ولا أحد يستطيع فرضها عليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا تحدث مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط: «قولتلها خلونا مع الشركات والمؤسسات، وناخد تمويل منخفض التكلفة يساهم معانا في دعم واستكمال مسيرة العمل في بناء مصر الحديثة».

رد فعل إيجابي من البنك الدولي ومؤسسات التمويل

وأضاف «السيسي» خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، يعرضها التليفزيون المصري: «الحقيقة لقيت رد فعل إيجابي جدا سواء من البنك الدولي أو مؤسسات التمويل».

وتابع: «إحنا في مصر هنا بنطمنكم إن دعمكم لينا ومساندتكم لينا خلال السنوات اللي فاتت أتصور إنكم راصدينه وشايفينه كويس، شايفين حالة من الاستقرار، مش استقرار أمني، مفيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري قبضة أمنية.. مفيش كلام من ده، الشعب المصري لا يقاد بالشكل ده».