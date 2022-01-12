السيسي: الشعب المصري لا يقاد بقبضة أمنية ولا أحد يستطيع فرضها عليه
السيسي بمنتدى الشباب: حصلنا على تمويل منخفض التكلفة لدعم مسيرة العمل
كتب:
محمد عزالدين
10:20 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا تحدث مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط: «قولتلها خلونا مع الشركات والمؤسسات، وناخد تمويل منخفض التكلفة يساهم معانا في دعم واستكمال مسيرة العمل في بناء مصر الحديثة».
رد فعل إيجابي من البنك الدولي ومؤسسات التمويل
وأضاف «السيسي» خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، يعرضها التليفزيون المصري: «الحقيقة لقيت رد فعل إيجابي جدا سواء من البنك الدولي أو مؤسسات التمويل».
وتابع: «إحنا في مصر هنا بنطمنكم إن دعمكم لينا ومساندتكم لينا خلال السنوات اللي فاتت أتصور إنكم راصدينه وشايفينه كويس، شايفين حالة من الاستقرار، مش استقرار أمني، مفيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري قبضة أمنية.. مفيش كلام من ده، الشعب المصري لا يقاد بالشكل ده».