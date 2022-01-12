محيي الدين: صندوق جديد لإضافة تمويل للدول متوسطة الدخل قريبا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تشهد تطورا كبيرا، ليس فقط في التنظيم ولكن أيضا في حسن انتقاء الموضوعات وجودة المشاركة، موضحا أن صندوق النقد الدولي طرح مبادرة لإنشاء صندوق جديد داخل الصندوق، سيفعل قريبا، باستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لإضافة تمويل للدول متوسطة الدخل.

محيي الدين: الدول الأقل دخلا لديها تمويل أكثر تيسيرا من متوسطة الدخل

وأضاف «محيي الدين» خلال حديثه في جلسة مع شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم، أذاعها التلفزيون المصري، أن الدول الأقل دخلا لديها تمويل أكثر تيسيرا من الدول الأخرى متوسطة الدخل مثل مصر، بينما الدول الغنية تحصل على تمويل رخيص قد يقترب من الصفر على مدار العامين، «فيما أسميه بمسألة فخ الوسط».

محيي الدين: الدول متوسطة الدخل تمثل 75% من سكان العالم

وأوضح أن الدول متوسطة الدخل تمثل 75% من سكان العالم وثلث الاقتصاد العالمي وبها 60% من فقراء العالم، وذلك إذا كانت هناك أولوية فيجب أن يكون هناك نوع من أنواع التحديث في منهج التعامل مع دول متوسطة الدخل.

وتابع: «أشرت لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمزايا هذا الصندوق، والذي يركز على الاستدامة وتغير المناخ والأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة».