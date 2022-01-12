سميرة أحمد لـ«الوطن»: صحتي جيدة.. ويجب التعامل بقسوة مع مروجي الشائعات

علقت الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها، بأنها مجرد شائعات، وأنها بصحة جيدة، مطالبة بالتعامل بقسوة مع مروجي الشائعات، إذ أنها زادت عن الحد، وتسبب إزعاج الأهالي والأحباء، لكل شخص ينتشر خبر وفاته، أو مرضه كذبا.

سميرة أحمد: أنا بصحة جيدة.. وأشكر كل الناس المحبين

أوضحت الفنانة سميرة أحمد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها بصحة جيدة، وكانت تتنزه مع أصدقائها أثناء انتشار الشائعة، وأنها شاكرة لكل محبيها، ولكل من أطمئن عليها، معبرة عن انزعاجها من شائعات الوفاة، التي تحوم حول المشاهير من أجل المشاهدات والتفاعلات.

وأكدت أنها علمت بشائعة الوفاة، وهي تتنزه مع بعض الأصدقاء، وتفاجآت بالخبر وانتشار الشائعة، التي أزعجت المقربين والمحبين لها، مضيفة «لكني وجدت ما أسعدني، وخاصة حب الناس، والاطمئنان عليا والتعبير عن استيائهم لإصابتها بأي سوء»، لذا قالت: «شكرا لكل واحد سأل واطمئن عليا، أشكركم بجد، وشكرا لجمهوري المحب».

سميرة أحمد تؤكد عدم اعتزالها الفن

وكانت الفنانة سميرة أحمد، أعلنت مؤخرا، أنها لم تعتزل الفن، بل أنها لم تقدم لها أعمال تليق بها، كما اعتاد جمهورها على تقديمه لهم.

ومن أشهر أعمال الفنانة سميرة أحمد، مسلسل «امرأة من زمن الحب»، الذي شارك به عديد كبير من نجوم الساحة الفنية حاليا، وأبرزهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، والفنان محمد رياض، والفنانة جيهان فضل، فضلا عن المشاركة المتميزة للفنانة عبلة كامل.

كما أنها حققت نجاحا هائلا بعدة أعمال درامية، تعد أبرزها: مسلسل «ماما في القسم»، مسلسل «أميرة في عابدين»، وتمتاز أعمال الفنانة سميرة أحمد، بمناقشة القضايا الاجتماعية والتربوية.