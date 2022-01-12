السيسي بمنتدى الشباب: بنية الطاقة في مصر لن تقل عن أي دولة متقدمة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشكلة الطاقة التي كانت تواجهها مصر في عما 2014، قائلا: «لما كان عندنا مشكلة في الطاقة في 2014، كان الأمل موجود، والناس متصورة أننا نسعى فقط لإنتاج الطاقة الكهربائية عشان نوفر أو نسد العجز اللي كان عندنا».

3 عناصر لتكون مصر دولة محورية في مجال الطاقة

وأضاف «السيسي» في حديثه خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، عرضها التلفزيون المصري، «إحنا معملناش كده بس، إحنا بنتكلم على 3 عناصر في مجال الطاقة عشان تخلي مصر دولة محورية في هذا المجال، مش بس مع أوروبا، ولكن مع كل جيرانها، مع السودان، مع ليبيا، مع السعودية، مع الأردن، ومع إسرائيل».

قادرون على امتلاك بنية أساسية متقدمة للطاقة

وتابع: «إحنا قادرين نبقى دولة عندها بنية أساسية متقدمة للطاقة، إحنا بنتكلم على شبكات نقل وتوزيع متقدمة، وشبكات أو محطات تحكم متقدمة، وكان كلامي مع الحكومة خلال الأربع سنين اللي فاتت إن بنية الطاقة في مصر لا تقل عن أي دولة متقدمة».