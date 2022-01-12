الرئيس يمازح أحد الحضور في لقاء شركاء التنمية: «بتقولي شوفوا شغلكم؟»

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد الحاضرين في لقاء مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، تحدث عن تعقيدات العمل التنفيذي، وقال له: «أنت بتقولي شوفوا شغلكم».

السيسي لأحد الحاضرين: بتشاورلي وتقولي خلوا بالكم؟

وضحك الرئيس السيسي موجهًا حديثه له، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: «أنت قولت كلام لطيف وشيك أوي لما قولت: أنا بدير عمل تنفيذي وعارف إن فيه تعقيدات، يعني بتشاورلي وتقولي خلوا بالكم وشوفوا شغلكم ولا إيه».

وعقب الرئيس قائلا: «إحنا عايزين نشوف شغلنا»، ثم أجابه عن سؤاله حول أن الحكومة تحتاج القطاع الخاص للعمل معها لأن إدارته وفرص نجاحه كبيرة، وهذه ليس شعارات.