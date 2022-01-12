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محمود مسلم

الرئيس يمازح أحد الحضور في لقاء شركاء التنمية: «بتقولي شوفوا شغلكم؟»

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نعيم أمين
11:37 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد الحاضرين في لقاء مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، تحدث عن تعقيدات العمل التنفيذي، وقال له: «أنت بتقولي شوفوا شغلكم».

السيسي لأحد الحاضرين: بتشاورلي وتقولي خلوا بالكم؟

وضحك الرئيس السيسي موجهًا حديثه له، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: «أنت قولت كلام لطيف وشيك أوي لما قولت: أنا بدير عمل تنفيذي وعارف إن فيه تعقيدات، يعني بتشاورلي وتقولي خلوا بالكم وشوفوا شغلكم ولا إيه».

وعقب الرئيس قائلا: «إحنا عايزين نشوف شغلنا»، ثم أجابه عن سؤاله حول أن الحكومة تحتاج القطاع الخاص للعمل معها لأن إدارته وفرص نجاحه كبيرة، وهذه ليس شعارات.

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