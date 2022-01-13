أرملة الإبراشي تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيبه (فيديو)

يتقدم سمير صبري المحامي، وكيلاً عن أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، ضد طبيب اتهموه بالتسبب في الوفاة، عبر أقراص مجهولة.

خطأ طبي

وكان الدكتور خالد منتصر، كشف عن تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد الجدل الذي أُثير خلال اليومين الماضيين، عقب تصريحات أرملة «الإبراشي» بأن «هناك خطأ طبيا أدى إلى تدهور حالة الإعلامي الراحل».

أقراص مجهولة المصدر

وقال خالد منتصر، عبر بث مباشر لـ«الوطن»، إنه لا أحد يعلم نوع الأدوية التي تلاقاها الإعلامي الراحل وائل الابراشي، موضحا أن الطبيب كتب في الروشتة جرعة كورونا، حتى لا يكتشف الغرب اختراعه المثمر، حسبما وصف منتصر، مشيرا إلى أن «المسألة أن أي حد استخدم الدجل الطبي دايما لازم يحيطه بالغموض عشان يكررها»، مضيفًا أنه من الممكن أن توجد بقايا أقراص علاجية مجهولة المصدر التي كان يتلقاها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مع أرملته، فيجري تحليلها، ونعرف مدى هذا العلاج.