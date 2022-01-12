السيسي: لدينا 6 ملايين ضيف في مصر.. «ناس شاطرة وفاتحين محلات»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر يوجد بها 6 ملايين «ضيف»، لم تسمح بأن يهاجروا هجرة غير شرعية، ما يسبب عدم الاستقرار لأوروبا، وهم يعيشون في مصر لأن هذا مسار أخلاقي وإنساني وأمني.

السيسي: ضيوف مصر مش موجودين في معسكرات.. انزلوا شوفوهم فاتحين محلات

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: «مش موجودين في معسكرات، ولو عايزين تشوفوهم انزلوا الشوارع.. فاتحين محلات وناس شاطرة».

أما عن مراكز علاج الإدمان، فأشار إلى أن الدولة تتحرك فيها لأن الإدمان يهدم مستقبل أي دولة لو لم يواجه بحسم كامل.