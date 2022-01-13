السيسي يرفض إنهاء جلسة شركاء التنمية بسبب سيدة: «اتكلمي زي ما انتي عايزة»

رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهاء جلسة شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، بعد أن رفعت إحدى السيدات يدها طالبة التحدث.

الرئيس يتدخل

وكادت منظمة الجلسة أن تُنهيها وبدأت في كلمات الختام، إلا أن الرئيس أوقفها، وقال: «لا، فيه ست رفعت إيديها، وأنا مقدرش»، وطلب أن تمتد الجلسة لكي يستمع للسيدة ويجيبها.

وعندما أطالت السيدة في الحديث، طلبت منها منظمة الجلسة أن تلخص حديثها، ليقاطعها الرئيس قائلا: «اتكلمي زي ما انتي عايزة»، ووجه حديثه لمنظمة الجلسة ضاحكًا وقال: «وبعدين بقى».

مصر لديها تجربة ناجحة في مجال الأسر البديلة

وقالت السيدة إنها تعمل في هيئة إنقاذ الطفولة، وترى أن مبادرة حياة كريمة تتسق بشكل كبير مع أهدافهم في العمل، مشددة على أنهم يعملون أيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الأسر البديلة، وكفالة الأطفال، ومصر لديها تجربة ناجحة جدًا، ويسعون لنقلها إلى الدول الأخرى.

وبعد حديثها علق الرئيس قائلا: «أنا بشكرك، بس متزعليش، وكان لابد إنها تاخد فرصة تتكلم»، مشيدًا بالمشاركات المتحدثات من الحضور.