لماذا ارتفعت أعداد إصابات كورونا في مصر؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا الأسبوع الماضي، قائلا إنّ الفترة التي نعيش فيها حاليا تشهد نشاطا للفيروسات، فضلا عن انتشار متحور أوميكرون، وعدم التزام بعض المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد، وتجنب التجمعات الكبيرة وعدم التعامل مع الفيروس كأنّه اختفي.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك تراجع ملحوظ في حالات كورونا الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي في الموجة الرابعة للفيروس، بسبب التوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، والتي ساعدت على تخفيف أعراض الفيروس، وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، كما خففت الضغط على المنظومة الصحية، موضحا أنّ اللقاحات ساهمت أيضا في خفض معدلات الوفيات خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف المصدر، أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أوصت بإضافة 3 أنواع من العقاقير، وجرى التواصل مع الوزارة وحجز حصة مصر من خلال هيئة الشراء الموحد، وسيتم إضافتها على بروتوكول علاج كورونا نهاية شهر يناير، لافتا إلى أنّ العقاقير متنوعة، وبعضها يؤخذ داخل مستشفيات العزل الصحي فقط في بداية الإصابة بالفيروس، ويكون على شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

المنحنى الوبائي لكورونا

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي بعد تسجيل مصر أمس خروج 845 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.