إصابة 4 في انقلاب «توك توك» وحادث سير بالبحيرة

أصيب شخصان، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب «توك توك»، بطريق الموقف داخل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى شخصين، مصابين بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «توك توك» بمدخل موقف مدينة رشيد، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من صباح معوض عبد العال، 63 سنة، مقيم عزبة خالد رشيد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، وعبدالله عبد الصادق محمود، 65 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث عبور مشاة بشارع سعد زغلول، بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث عبور مشاة بطريق سعد زغلول التابع لذات المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد خميس خميس، 31 سنة، مقيم إدكو، شارع البحر، مصاب بكسر مضاعف مفتوح بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عوض أبو السعيد، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح رضي باليد اليمنى، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.