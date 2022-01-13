تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات.. و«الرئيسي» يتجه لـ12200 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.02%، عند مستوى 12062.23 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2260.15 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.02%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3314.3 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع 0.03%

وتراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.03%، عند مستوى 2105.93 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 76.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 12.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 1971 صفقة.

التداول على 121 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم في البورصة، التداول على 121 سهمًا، وارتفع 9 أسهم فقط، فيما انخفض 16 آخرين، واستقر 96 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 798 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 771.821 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يتجه نحو مستوى 12200

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 12000 نقطة يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12200 نقطة، وحال ظهور عمليات جني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالاسهم القيادية، فقد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 12000 ثم مستوى الدعم الثاني 11850 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع مع استمرار هذا الأداء السلبي لجميع الأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر السبعيني لكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2260 مستهدفا مستوى 2200 نقطة أما حال ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية قرب مستوى الدعم الرئيسي فقد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 نقطة.