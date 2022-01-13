قطع المياه عن 13 منطقة في القاهرة لمدة 12 ساعة السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق لمدة 12 ساعة، نظرا لأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800مم، وذلك بامتداد ترعة الجندي بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

أماكن قطع المياه في القاهرة لمدة 12 ساعة السبت المقبل

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيانها أنّ انقطاع المياه سيكون في مناطق «فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادي السكة – نادي مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – أرض المعارض مدينة نصر).

على أن يستمر انقطاع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك من يوم السبت الموافق 15-1-2022 في الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

يذكر أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت انقطاع المياه في المناطق التالية: «أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت - مونتن فيو»، من الساعة العاشرة مساء الجمعة، غدا الموافق 14 يناير الحالي حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، أي لمدة 8 ساعات.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنّ سبب انقطاع المياه، تنفيذ جهاز مدينة 6 أكتوبر، تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة، محور 26 يوليو.

ونصحت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجهم من المياه في هذه الفترة.