طقس البحيرة اليوم: سماء صافية رياح هادئة والعظمي 18 درجة مئوية «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، وهدوء لحركة الرياح المحملة بالأتربة، وكذالك سطوعا لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن شهدت المحافظة أمس حالة من الصقيع.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 18 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 70% ووصلت فرص سقوط الأمطار إلي 70% فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة، وذلك وسط سطوع لأشعة الشمس.

محافظ البحيرة يرفع حالة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين في المدن والمراكز، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الميادين تحسباً لوقوع مكروه في حالة الطقس السيئ.

كما وجه محافظ البحيرة بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس أول بأول وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

مراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

كما شدد «المحافظ» على مراجعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، مشددا على مراجعة المنازل الآيلة للسقوط أيضا حافظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما نفدت محافظة البحيرة قبل بداية فصل الشتاء نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات مياه الأمطار داخل المدن والمراكز الوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال موسم الأمطار.