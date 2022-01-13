مدير «يونيدو»: قادرون على طى صفحة كورونا للتصدي لتغير المناخ

قال جيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، إن جائحة كورونا طالت العالم بأسره وأصبحت تؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من مناحي الحياة، وتأثّر الشباب بشكل كبير، لاسيما في الدول النامية بتداعيتها، وتعرض الملايين إلى انقطاع الدراسة وإغلاق مئات المحال والمدارس.

تأثير تغير المناخ على العالم

وأضاف «مولر» خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن التغير المناخي يشكل أعباءً إضافية ويؤثر على الكوكب والحياة وأحلام الشباب ويهدد بقاء الكوكب، ويجب المطالبة بالمزيد من التضامن الدولي، وتابع قائلا: «لن نقبل أن تقوم بعض البلدان باكتناز اللقاحات وتعطي الجرعة المعززة التنشيطية الثالثة بينما يصل معدل التلقيح في أفريقيا إلى 8% فقط، ولا يمكن ربح المعركة ما لم نعمل سويا».

تجديد التضامن بين الأجيال

وأكمل مدير «يونيدو»: «نحن بحاجة إلى تجديد التضامن بين الأجيال، فقد دعا الأمين العام المتحدة إلى جدول أعمال جديد، وعلى المجتمع الدولي تنفيذ أجندة 2030 والتنمية المستدامة واتفاق باريس واتفاقية الحفاظ على التنوع البيولوجي».

وأردف «مولر»: «لدينا التكنولوجيا اللازمة والمعارف التي نحتاجها لطى صفحة هذه الجائحة لنستطيع التصدي لظاهرة تغير المناخ ونبني غدا أفضل لشباب اليوم والمستقبل وأن نغير النهج، ونحتاج إلى الإلتزام المالي بشكل أكبر لأزمة المناخ وتمويل برنامج التعافي الأخضر».