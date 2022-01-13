افتتاح مدرسة عزازي علي عزازي بالشرقية: الأهالي تبرعوا بمليون جنيه لتطويرها

شهدت محافظة الشرقية، افتتاح مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي الثانوية بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس في الشرقية، والتي تحمل اسم محافظ الشرقية الأسبق تكريما له. وحضر حفل الافتتاح مديرو الإدارة التعليمية بالمحافظة، ومحافظ الشرقية السابق عضو مجلس الشيوخ، خالد سعيد، والنواب علي الدين النجار، وإمام منصور، وعلاء عبدالنبي، ومحمود الرافعي مساعد وزير الزراعة، ومحمد برغوث وكيل الإدارة التعليمية، وعبدالعزيز مرشد، رئيس مجلس أمناء المديرية بالشرقية، إضافة إلى لفيف من أهالي الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية بها.

احتفالية بتطوير مدرسة عزازي علي عزازي

ونظمت إدارة مدرسة عزازي على عزازي الثانوية بقرية أكياد، حفلًا، صباح اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح المدرسة بعد تطويرها بشكل كامل، حيث تطوع أهالى قرية أكياد بمبلغ قدره مليون جنيه.

مليون جنيه من الأهالي لتطوير المدرسة

وكان مدير المدرسة عبدالمنعم عزازي، أطلق مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعا فيها أهالي القرية لتقديم مساهمات مالية لتطوير المدرسة، واستجاب الأهالي بتقديم مبالغ مالية ضخمة وصلت لمليون جنيه.

وشهد الحفل بقرية أكياد، مركز فاقوس الشرقية، تكريم عدد من مدرسي المدرسة والطلبة المتفوقين خلال السنوات الماضية.

تطوير المدرسة

وقال عبدالمنعم عزازي مدير مدرسة عزازي على عزازي في قرية أكياد إنه بعد إطلاقه مبادرة تطوير المدرسة ودعوته للأهالي للتبرع بتطويرها، وجرى إعادة تغيير بلاط المراحيض وحوائطها بالكامل، وإصلاح الكهرباء في المدرسة بالكامل وتغييرها، وطلاء الجدران وتغيير الواجهة. وأشار إلى بناء مسجد للسيدات وتحديث الأول بالرخام والسيراميك، وتوفير أكثر من 200 «ديسك» للفصول، وعمل أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي، وزراعة حديقة كاملة بالمدرسة.

عزازي على عزازي

وكان أهالي قرية أكياد مسقط رأس الدكتور عزازي على عزازي محافظ الشرقية الأسبق، بادروا بتغيير اسم المدرسة من «أكياد الثانوية المشتركة» إلى مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي، تكريما له على عطائه للمحافظة ولقريته.

وتولى الدكتور عزازي علي عزازي، منصب محافظ الشرقية في أغسطس عام 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف. وعمل ككاتب صحفي في العديد من الصحف المصرية والعربية، وتولى رئاسة تحرير جريدة الكرامة قبل سنوات من وفاته عام 2014، وله مؤلفات أدبية ونقدية، وعمل أستاذا للنقد الأدبي ببعض الجامعات المصرية.

ويعد عزازي من مواليد محافظة الشرقية في 25 أكتوبر من عام 1957، وتخرج في كلية الآداب جامعة الزقازيق، وحصل على ماجستير ودكتوراه في النقد الشعرى والروائى، وتوفي في 5 مارس 2014 بعد شهرين على عملية جراحية خطيرة لزراعة كبد في الصين.