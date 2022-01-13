القصير يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل دعم التعاون بين البلدين

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد بالقاهرة، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكد خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه بحث مع السفير الهندي التعاون في مجال الحجر الزراعي والبيطري وزيادة تبادل السلع الزراعية.

مناقشة أوجه التعاون في مجال البحوث الزراعية

كما تناول اللقاء مناقشة كل أوجه التعاون في مجال البحوث الزراعية والأمصال واللقاحات البيطرية والدواجن والأسماك والتدريب، والاستفادة من الخبرة الهندية في تصنيع الألبان المجففة وإنتاج الألبان، واتفق الجانبان على الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية، وكذلك تشكيل مجموعتي عمل من الخبراء في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

السفير الهندي يشيد بالعلاقات بين البلدين

ومن جانبه أشاد السفير الهندي بالعلاقات المتميزة المصرية الهندية، وأعرب عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للهند حضر اللقاء الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.