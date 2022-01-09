مديونيات الأندية لشركة الكهرباء.. الإسماعيلي الأول والزمالك بالمركز الثاني

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن المديونيات المستحقة والمتأخرات لفواتير استهلاك الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء «شمال وجنوب القاهرة وشمال وجنوب الدلتا والبحيرة والإسكندرية والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا» لدى الأندية الرياضية الشهيرة على مستوى محافظات الجمهورية.

واستعرض المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المدد الزمنية وقيمة المديونيات المستحقة لفواتير الكهرباء لدى الأندية الجماهيرية الشهيرة لعدم السداد لمدة تجاوزت 36 شهر على مستوى المحافظات، وجاء أكثرهم مديونية «الإسماعيلي والزمالك والسويس والمصري».

مديونيات ومستحقات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لدي الأندية الرياضية

وأوضح المصدر، أن 8 أندية عليها مديونيات ومستحقات ومتأخرات لشركة توزيع جنوب القاهرة الكهرباء، وجاءت كالتالي:

- 2 مليون و650 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات لدى نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

- 50 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات لدي النادي الأهلي.

- 270 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات لدي مركز شباب الجزيرة.

- 140 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات لدي نادي الجزيرة الرياضي.

- 450 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات لدي نادي الصيد المصري.

- 120 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات نادي الصيد بالدقي.

- 25 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات نادي المعادي الرياضي واليخت.

- 15 ألف جنيه إجمالي مديونيات ومتأخرات نادى المقاولون.

مديونيات ومستحقات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لدى الأندية الرياضية

- 580 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدي نادي السكة الحديد.

- 375 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد الفروسية.

مديونيات ومستحقات شركة القناة لتوزيع الكهرباء لدى الأندية الرياضية

- 4 ملايين و466 ألفًا و955 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد الإسماعيلي.

- 3 ملايين و939 ألفًا و559 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى النادي الاجتماعي بالإسماعيلي.

- 561 ألفًا و552 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد نادي المصري البورسعيدي.

- 478 ألفًا و933 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى النادي الاجتماعي للمصري البورسعيدي.

- مليون و257 ألفًا و446 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد نادي السويس.

- 312 ألفًا و21 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى النادي الاجتماعي بنادي السويس.

- 141 ألفًا و141 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى نادي بورسعيد.

- 247 ألفًا و143 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى نادي المريخ مديونية.

مديونيات ومستحقات ومتأخرات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لدى الأندية الرياضية

وأشار المصدر، إلى أن المديونيات والمتأخرات ومستحقات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لدي الأندية الرياضية جاءت كالتالي:

- 975 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد شربين الرياضي بمدينة المنصورة.

- مليون و950 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد بني عبيد.

- مليون و897 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى استاد الزرقا الرياضي.

مديونيات شركتي «مصر الوسطى» ومصر العليا لتوزيع الكهرباء لدى الأندية الرياضية

- 1.5 مليون جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى نادي الفيوم الرياضي.

- 800 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى وبني سويف الرياضي.

- 50 ألف جنيه مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى نادي الأقصر.

- 936 ألفًا و587 جنيهًا مديونيات ومتأخرات ومستحقات لدى نادي سوهاج.

- 45 ألف جنيه مديونيات ومستحقات ومتأخرات لدى نادي الاتحاد السكندري.

- 105 ألف جنيه مديونيات ومستحقات ومتأخرات لدى نادي ألعاب دمنهور.

- 50 ألف جنيه مديونيات ومستحقات ومتأخرات لدى نادي الألعاب الرياضية بالبحيرة.