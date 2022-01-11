الكهرباء: تشكيل لجان للتفاوض مع الأندية الجماهيرية لسداد المديونيات

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر قيام شركات توزيع الكهرباء الـ8 على مستوى المحافظات «شمال وجنوب القاهرة وشمال الدلتا ومصر الوسطي ومصر العليا والبحيرة والإسكندرية والقناة» بتشكيل لجان للتفاوض مع الأندية الرياضية الشهرية لسداد المديونيات والمستحقات التي تراكمت عليها بسبب عدم سداد قيمة استهلاك فواتير الكهرباء لمدد تجاوزت 3 سنوات.

إجمالي مديونيات ومستحقات شركات توزيع الكهرباء المتراكمة لدى الأندية الرياضية

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن مديونيات ومستحقات شركات الكهرباء لدى الأندية الشهيرة بالمحافظات بلغت ما يقرب من 46 مليونا و561 ألفا و631 جنيها، لافتا إلى أن الأندية التي لديها تراكمات، منها الإسماعيلي والزمالك والاهلي والصيد والمصري والاتحاد والسويس والمعادي والمقاولون والسكة الحديد وشربين والزرقا بالمنصورة والفيوم وبني سويف والاقصر وقنا وسوهاج والبحيرة والاتحاد السكندري.

تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة

ولفت المصدر إلى صدور تعليمات من الشركة القابضة للكهرباء إلى كل رؤساء شركات التوزيع بالمحافظات بتقسيط المديونية على المشتركين وتقديم كل التسهيلات للأندية التي تراكمت عليهم مديونيات الفواتير ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق التقسيط طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

طريقة تقسيط المديونيات المتراكمة بجميع فروع شركات التوزيع

واستعرض المصدر الأوراق والمستندات المطلوبة والإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لجدولة أو تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء بجميع فروع شركات التوزيع وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.