25 وفاة و54 مصابا في حوادث طرق بالمحافظات خلال 24 ساعة.. الشبورة السبب

25 شخصاً فقدوا حياتهم بين طرفة عين وانتباهتها في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى 54 آخرين أُصيبوا بإصابات تنوّعت بين طفيفة وخطيرة، وذلك خلال 7 حوادث مروّعة بين تصادم وانقلاب، في عدة محافظات متفرقة، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ضربت البلاد وتسببت في حجب الرؤية تماماً وانخفاضها في عدة أقاليم، فيما تم إغلاق عدة طرق لتقليل وقوع الحوادث والحفاظ على الأرواح.

مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم بالفيوم

تسببت الشبورة الزائدة في وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وانقلابهما على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كانتا السيارتين تحملان أفراد أسرة واحدة كانوا متجهين للاحتفال بعيد الميلاد في أحد الأديرة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 6 في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مفارق جرزا التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب كثافة الشبورة وانعدام الرؤية على الطريق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير المحضر اللازم بالحادث.

مصرع وإصابة 17 في حادث بالمنيا

لقي طفل مصرعه، وأصيب 16 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل بنطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، وذلك بسبب كثافة الشبورة وانعدام الرؤية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع 6 أشخاص وإصابة طفل بالسويس

نجا طفل من الموت بأعجوبة، بينما لقي 6 آخرين مصرعهم، في حادث تصادم مروّع بين 4 سيارات نقل ونصف نقل واثنتين ملاكي اشتعلت النيران بها بسبب شدة التصادم، على طريق جنيفة بمحافظة السويس، وجرى نقل الجثث والطفل المصاب إلى مستشفى السويس العام، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي حجبت الرؤية بالمحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

مصرع 16 وإصابة 18 في حادث الطور

لقي 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 18 آخرين بينهم اثنين حالتهما خطيرة جرى نقلهما إلى مستشفى شرم الشيخ، وذلك في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة ميكروباص على طريق طور سيناء – السويس بسبب كثافة الشبورة، فيما أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير 8 سيارات إسعاف لنقل جثامين المتوفين إلى ذويهم بمسقط رأسهم ببني مزار بمحافظة المنيا لدفنهم في مثواهم الأخير.

مصرع شاب وإصابة آخر بالعريش

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة في حادث انقلاب سيارة بالجزيرة الوسطى على الطريق الساحلي بين العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، حيث جرى نقل الشابين إلى مستشفى العريش العام، وذلك بسبب انعدام الرؤية الناتج من كثافة الشبورة.

إصابة شخصين في تصادم بالبحيرة

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق مصر – إسكندرية الزراعي بنطاق دمنهور بمحافظة البحيرة، في إصابة شخصين بإصابات متنوعة، وذلك إثر كثافة الشبورة المائية وحجب الرؤية، فيما جرى نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.