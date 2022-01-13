انهيار جزئي لسقف منزل في بني سويف دون وقوع إصابات

شهدت محافظة بني سويف، اليوم، انهيار جزئي لسقف منزل قديم مهجور، (غير مأهول بالسكان)، تعرض للتصدع، بحارة الفلكي من شارع عظيم الدولة بحي الرحبة، بمدينة بني سويف، ما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ، أدت إلى تساقط أجزاء محدودة من سقف المنزل، وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى مكان العقار، وتم فرض كردون حوله، حرصا على المواطنين المارين أمامه.

محافظ بني سويف يتابع الاجراءات

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إجراءات الأمن والسلامة المنفذة، حيال سقوط جزء من سقف المنزل، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإشراف المحاسب هاني الجويلي، رئيس المدينة، بأنه تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة الأزمات وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، لمعاينة المبنى على الطبيعة، والمباني المجاورة له، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة ـوذلك بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.

كردون أمني حول العقار لحماية المارة

وفرضت قوات الشرطة، بمديرية أمن بني سويف، كردونا أمنيا حول العقار المتصدع، لمنع مرور أي مواطن أسفله، حرصا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، واصلت الوحدة المحلية جهودها اليومية بقطاعات النظافة والتجميل ورفع مخلفات الشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، فضلا على متابعة تبطين وتأهيل ترعة السحارة بطريق «منقريش ـ أبو سليم»، والإنشاءات الجارية بمدرسة «منقريش» للتعليم الأساسي.