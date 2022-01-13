فحص 300 ألف طفل في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمع بالشرقية

تستمر الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمحافظة الشرقية، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبي اللازم للأطفال ضمن خطة المبادرة الرئاسية بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، في إطار مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

فحص 300987 طفل حديثي الولادة

وأسفرت الحملات عن فحص 300987 طفل حديثي الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتي 28 يوم، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

دعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالشرقية

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي، ليصل الإجمالي إلى 354 جهازا موزعين على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، ويجرى استخدامهم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، وفي حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يجرى فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز تتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي.

وتابع وكيل الوزارة: «في حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» تجرى الإحالة إلى مركز السمع والكلام في القاهرة»، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 311254 ألف طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.