حماية المستهلك تشن 91 حملة في أسبوع.. أطعمة فاسدة ومستشفيات بدون ترخيص

شن جهاز حماية المستهلك، 91 حملة طوال الأسبوع أعتبارًا من 26 نوفمبر 2021 وحتى 2 ديسمبر 2021، في 18 محافظة، بالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، ويأتي ذلك استمرارًا لدور الجهاز في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي تضر بحقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 310 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2021 وبيانها كالتالي:

فرع المنيا:

ضبط مصنع للأجبان يقوم بتجميع ألبان فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي بداخله، وتزن واحد طن ألبان به حشرات، كما تم ضبط 3000 عبوة دوائية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وذلك بأحد الصيدليات ومنتهية الصلاحية.

وتحرير 29 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية والمخابز لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الاشتراطات الصحية وضبط سلع منتهية الصلاحية.

فرع أسيوط:

ضبط 19 طن أرز بها تزوير في تاريخ الإنتاج والصلاحية على خلاف الحقيقة حيث يوجد على الشكائر اثنان تاريخ إنتاج أحدهما واضح والأخر تم محوه ومخالف للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم ضبط كميه من الملح مجهول المصدر وكميه من السجائر المهربة وزيوت السيارات المستوردة جميعها بدون فواتير داله على مصدرها أو ما يفيد سداد الجمارك عنها وضبط كميه من اللحوم وكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

فرع البحيرة:

ضبط مصنع للأجبان يعمل بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية، والتحفظ على 4 طن ملح و1000 كجم لبن مجهولين المصدر، كما تم ضبط 3 طن أعلاف بدون فواتير داخل أحد محلات الأعلاف و1.5 طن جبنه موتزريلا غير صالحه للاستخدام الآدمي داخل أحد مخازن المواد الغذائية وضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية.

وتم تحرير 13 محضر ضد عدد من معارض السيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وتحرير 5 محاضر لعدد من محلات السوبر ماركت والملابس الجاهزة والمفروشات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع سوهاج:

ضبط مركزا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص والتحفظ على كمية من الأدوية والسرنجات وكاسات الحجامة وأجهزة الضغط وقياس نسبة الأكسجين ومحاليل وماسكات، وكذلك ضبط أحد مراكز رعاية الحضانات والأطفال المبتسرين الغير مرخصة والتحفظ على كمية من الأدوية غير مصرح بها ومجهولة المصدر.

وتحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لإقامة أوكازيون دون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 12 معرض سيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات.

فرع بورسعيد:

في عدد من الحملات بمحافظتي بورسعيد ودمياط ضبط ربع طن زيت، وكميه كبيره من الأرز مجهولين المصدر بأحد سيارات النقل، وكميه من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية.

وتحرير 3 محاضر لمعارض سيارات، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الجهاز، وضبط أحد الفنادق ومجموعة مطاعم كبري تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

فرع الإسكندرية:

غلق عدد 2 مستشفى ومركز طبي يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة والتحفظ علي 52 صنف دوائي، وضبط 5 معارض للسيارات لعدم التزامهم بتطبيق قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارات.

تحرير 33 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعرض سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

فرع الشرقية:

ضبط إحدى الصيدليات لحيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة جدول أول وثالث وغير مسجله بدفتر المخدرات، وتحرير محضر ضد إحدى ثلاجات التجميد لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط كمية من لحوم الدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 3 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، ضبط طن ونصف من السكر مجهول المصدر وتحرير 39 محضر لعدد من المحلات التجارية والمخابز وذلك لإدارة منشأه بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار

فرع كفر الشيخ:

ضبط 2.5 طن ملح و2 طن لبن بودرة و50 طن زيت نخيل بأحد سيارات النقل مجهولين المصدر، والتحفظ على 320 كجم سمان بأحد المجازر لعدم الذبح تحت إشراف الطب البيطري.

تحرير عدد من المحاضر ضد أحد المجازر التي تعمل بدون ترخيص، وضبط 3 طن هياكل فراخ و 200 كجم فراخ لاستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

فرع الدقهلية:

ضبط مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية من مواد مجهولة المصدر يعمل بدون ترخيص ويستخدم مواد خام من إعادة تدوير القمامة، حيث تم ضبط 1400 كجم مواد خام، وضبط 3طن سكر وطن عسل جلوكوز و7200 قطعة حلوى بأحد مصانع الحلوى مصنوعه من خامات مجهولة المصدر

تحرير محضر ضد أحد مخازن بيع الفلاتر لضبط فلاتر وشمع فلتر مجهولين المصدر، وتحرير 26 محضر ضد محلات ملابس وأحذية وأكسسورات لمخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وضع السعر قبل الخصم وبعده، وتحرير 4 محاضر ضد معارض للسيارات لعدم الالتزام بوضع سعر السيارات ومواصفاتها طبقا لقرار مجلس إدارة الجهاز.

فرع الفيوم:

ضبط منشآت طبية تعمل بدون ترخيص وبدون إتباع سياسات مكافحة العدوي وعدم الفصل الأمن للنفايات.

تحرير 27 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع بني سويف:

غلق 3 أكاديميات تمريض ومعملين للتحاليل الطبية يعملون بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 8 محاضر لعدد من المنشآت الطبية لعدم إصدار فواتير قانونية وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتحرير 3 محاضر ضد معارض للسيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية.

فرع قنا:

تحرير17 محضر لعدد من المحلات والمنشآت التجارية لضبط عدد من المخالفات منها بيع سلع منتهية الصلاحية وذبح خارج المجازر الحكومية ونقص الاشتراطات الصحية، وضبط كمية من الفراخ واللحوم منتهية الصلاحية.

فرع الإسماعيلية:

ضبط كمية من المواد الغذائية بأحد مخازن المواد الغذائية والسوبر ماركت، تحرير 33 محضر ضد عدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري، وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر.

فرع المنوفية:

ضبط نصف طن لحوم ودجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية وضبط كمية من التونة والمكرونة مجهولة المصدر، تحرير محضر ضد أحد محلات الجزارة وذلك لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

فرع القليوبية:

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية ومصنع لتعبئة المنتجات الورقية يعملان بدون ترخيص، تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط كمية من المنتجات الورقية وأسلاك الألومنيوم وأسلاك حديد مجهولة المصدر.

فرع أسوان:

تحرير محضر لأحد محلات السوبر ماركت لضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فرع جنوب سيناء:

تحرير 28 محضر ضد عدد من الفنادق وذلك لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 19 محضر لعدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

فرع السويس:

ضبط 3 مخازن للمواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية بها كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.