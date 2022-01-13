مبادرة حكومية لتخفيض سعر البيض: سيارات تجوب المحافظات

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، ومباحث التموين، وكبار منتجي البيض فى مصر، عن مبادرة لبيع أسعار البيض بأسعار مناسبة، لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبررة فى سعر الكرتونة، التي تباع بسعر 60 جنيها في الأسواق.

وتقرر أن تجوب المبادرة المحافظات، والأماكن الأكثر كثافة، وأكد أعضاء الشعبة على أن بيض المائدة متوفر، ولا يوجد هناك أي مشكلة في وفرته أو تسويقه.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن ما حدث من مشكلة من ارتفاعات لكرتونة البيض، غير مبرر، مشيرا إلى أن البيض متوفر، ولا يوجد مشكلة فى تسويقه، وليس هناك علاقة بارتفاع سعر الأعلاف نهائيا بهذا الارتفاع.

وأشار السيد إلى أن كرتونة البيض تباع فى المزرعة بنحو 50 جنيها، وتباع لدى التجار بقيمة 60 جنيها، أي أن هناك فارق 10 جنيهات، تذهب جميعها للتجار.

وقال إن هناك بعض المحتكرين أيضا من التجار، قاموا برفع الأسعار، للاستفادة من هامش الربح، وفى تلك الفترة بالذات بسبب فصل الشتاء الذى يحافظ على مدة صلاحية أكبر للبيض.

وطمأن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، المواطنين، بأن هناك مبادرة قامت بها شعبة الثروة الداجنة، برئاسته، والدكتور سعيد زايد، كبار منتجي البيض، ومباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح 6 سيارات، كل سيارة محملة بنحو 2000 كرتونة، لتجوب المناطق كثيفة السكان، لتوزيع كرتونة البيض بأسعار مناسبة، بنحو 54 جنيها للكرتونة، وذلك لمواجهة التلاعب في الأسعار.

وفي سياق آخر، اقترح رئيس شعبة الدواجن، على الحكومة توفير بيض المائدة فى منافذها المختلفة، لمواجهة أي تلاعب فى الأسعار، والإضرار بالأمن الغذائي المصري، كنتيجة طبيعية لتحكمهم في تسعير الإنتاج الداجني.

ورصد رئيس شعبة الدواجن، أن الأسعار ارتفعت 6 جنيهات للكرتونة، خلال أسبوعين، خاصة أن إنتاج مصر من بيض المائدة وصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويتم تصدير ما يزيد على احتياجات السوق المصري للخارج.