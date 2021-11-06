سعر كرتونة البيض اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 بالمحلات والمولات

انخفض سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات، وذلك بعد أن طرحت الدولة كميات كبيرة من بيض المائدة، داخل منافذ التوزيع المختلفة لضبط أسعار السوق، بعد أن تخطى سعر الكرتونة حاجز الـ55 جنيهًا للطبق خلال الأسبوع الماضي، ليتراوح السعر حاليا ما بين 45 إلى 50 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر في الأسواق والمحال، وفقا لجولة على عدد من المحال في مناطق مختلفة، في التقرير التالي..

سعر كرتونة البيض اليوم في المولات الكبرى

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نمرة 1 مكون من 30 قطعة بسعر ما بين 50 إلى 65 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض نمرة 1 30 قطعة يتراوح ما بين 45 إلى 66 جنيهًا، وذلك في المحال والمولات التجارية.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح في المزرعة اليوم بين 44 وصولًا إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر، إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا وفق عبدالعزيز السيد.

ويصل سعر البيض البلدي في المزرعة إلى 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بنحو 55 جنيهًا.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن انخفاض أسعار البيض في الوقت الحالي بسبب آليات العرض والطلب، التي تخضع لها سوق البيض في مصر، حيث إن السوق لا تخضع لضوابط محددة لقياس نسبة المصروفات للإنتاج ووضع هامش ربح عادل، ولكن يخضع لنظرية العرض والطلب فكلما زاد الطلب وانخفض المعروض ارتفعت الأسعار والعكس.