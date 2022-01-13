رغم انفجار إصابات كورونا في إسرائيل.. وزير الخارجية يستبعد قرار الإغلاق

رغم الانفجار الذي شهدته إسرائيل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، إلاّ أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صرّح بأنّ الارتفاع غير العادي في الإصابات بفيروس كورونا ليس مبررًا للإغلاق.

استبعاد قرار الإغلاق في إسرائيل

وأضاف الوزير المُصاب بالفيروس خلال تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا يعتقد صدور قرار بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أن الإغلاق لا يمكن أن يكون هو البديل، وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى تسجيل 48059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء رصد الوباء في إسرائيل.

إسرائيل تحطم الرقم القياسي خلال 24 ساعة الماضية

يُذكر أنّ إسرائيل تجاوزت الرقم القياسي الذي سجل يوم أمس الأربعاء لإصابات فيروس كورونا، لتسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 48 ألف إصابة جديدة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 48095 إصابة بكورونا، بعد إجراء 432 ألف اختبار، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات الخطرة إلى 283، بزيادة 35 حال عن يوم أمس.

استعمال واسع لأجهزة التنفس الصناعي

وظلت أعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي مستقرة عند 65 حالة، وانخفضت أعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة أكسجة الغشاء خارج الجسم من 12 إلى تسعة، مبينة أن جميع المرضى غير مطعمين، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 78٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي وقت سابق خلال الأسبوع الجاري تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم إرسال البلاد إلى حالة إغلاق أخرى لأنها لا تعمل في مواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».