ملخص الحلقة الـ9 من مسلسل أنا وهي: القبض على هند بعد اعتدائها على هايدي

حقق مسلسل «أنا وهي»، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما أصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب تصاعد الأحداث بين «هند وسليم»، وقصة زواجهما.

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل أنا وهي من حيث انتهت الحلقة الثامنة بحديث «سليم»، إلى الدكتور «شيرين»، عن حبه لهايدي، ورغبته في التخلي عن زواجه من هند، ولكن الطبيب يدعوه إلى التفكير جيدا وتخيل ما يحدث إذا أخبر أهله أنه لن يتزوج هند بعد كل ما حدث، فيتراجع سليم عن الفكرة ويستكمل زواجه من هند.

القبض على هند بعد اعتدائها على هايدي

كما شهدت الحلقة أيضًا القبض على هند يوم زفافها بعد قيامها بالاعتداء على هايدي عندما رأتها وهي ترقص مع سليم في أحد النوادي الليلة، لتقوم هايدي بتحرير محضر ضدها، وقام سليم بالذهاب إليها لإقناعها بالتنازل عن قضيتها ضد هند، كما أخبرها بحبه لها.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

يُعرض المسلسل على شاشة قناة cbc في الساعة الثامنة مساءًا والإعادة الأولى في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الثانية عشر بينما يعرض على شاشة قناة cbc drama في الحادية عشر مساءًا.

يذكر أن مسلسل «أنا وهي»، هو التعاون الفني الرابع بين أحمد حاتم وهنا الزاهد، حيث تعاونا سويًا في بطولة فيلم قصة حب عام 2019، ثم شاركا في بطولة فيلم «الغسالة»، عام 2020، فضلا عن مشاركة الثنائي في إحدى حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر».