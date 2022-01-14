التعليم تبلغ المدارس بقائمة جديدة للمشروعات القومية.. لتعريفها للطلاب

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب عن طريق تعريفهم بالمشروعات القومية للدولة المصرية، إيمانا بأهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة.

وخصصت وزارة التربية التعليم رابطا بالمشـروعات القومية للدولة المصرية من حيث «تحديات وإنجازات، مشروع حياة كريمة، ومشروع توشكا الخير، ومحور صعید قنا».

تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية

ووجهت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتحميل المشروعات القومية، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب.

كما وجهت وزارة التعليم، المديريات بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة.

المشروعات القومية التي تضمن في موضوعات التعبير

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت المشروعات القومية للدولة المصرية، التي تضمن في موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية والأعمال الفنية والزيارات الميدانية وهي كالتالي:

- مشروع الاستزراع السمكي.

ـ مشروع مدينة الأثاث.

ـ مشروع المليون ونصف مليون فدان.

ـ مشروع 100 ألف صوبة زراعية.

ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان.

ـ مشروع محور روض الفرج.

ـ مشروع المنطقة الاقتصادية «أنفاق قناة السويس».

ـ مشروع المليون وحدة سكنية.

ـ مشروع الطاقة.

ـ مشروع العاصمة الإدارية.

ـ مشروع حياة كريمة.

ـ الافتتاحات الأثرية والحضارية.