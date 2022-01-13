التعليم: لن نعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب رابعة ابتدائي

استقرت وزارة التربية والتعليم، على عدم إعلان نتيجة امتحانات التيرم الأول للصف الرابع الابتدائي بالمدارس، مع عدم تغيير تلك القواعد، بحيث يتم إعلان النتيجة مجمعة بنهاية العام الدراسي، بحكم أنّ نتيجة الفصلين الدراسيين يتم إضافتهما مع بعضها، وإعلان نتيجة الطالب عن العام الدراسي كله، لأنّ النتيجة متصلة وليست منفصلة.

نتيجة رابعة ابتدائي ستكون مجمعة نهاية العام الدراسي

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ الهدف من عدم إعلان النتيجة بالمدارس عن الترم الأول، هدفه منع أي جدل بشأن النتيجة، لأنه طالما أنّ نجاح أو رسوب الطالب يتحدد بناء على مجموعه خلال العام الدراسي كله، فلا داع لإعلان نتيجة عن فصل دراسي واحد قد يكون الطالب ضعيفا فيه، أو لم ينجح في أي مادة.

وأضاف المصدر، أنّ المدارس مُلتزمة بهذه التعليمات، بحيث لا تكون هناك نتائج عن لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن يكتفي دورها بتصحيح الامتحانات وتحويل درجات كل مادة إلى ألوان، لتغيير ثقافة المجموع والدرجات لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويتحقق الهدف من التعليم المطور والمناهج الحديثة بأن يركز الطالب على التعلم وليس البحث عن درجات.

السبت بدء امتحانات نصف العام لـ«رابعة ابتدائي»

وطبقاً لجدول امتحانات رابعة ابتدائي لنصف العام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ الامتحانات يوم السبت 15يناير كالتالي:-

- امتحان مادة اللغة العربية (ساعتين ونصف)، والتربية الدينية (ساعة ونصف) يوم السبت 15 يناير .

- امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف)، والمهارات المهنية (ساعة ونصف) يوم الأحد 16 يناير.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف)، وICT (ساعة ونصف) يوم الاثنين 17 يناير.

- امتحان لغة انجليزية (ساعة ونصف) يوم الثلاثاء 18 يناير.

- امتحان الرياضيات (ساعة ونصف) يوم الخميس 20 يناير.