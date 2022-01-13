«التعليم»: مساءلة الممتنعين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

أرسل عدد من المديريات التعليمية، خطاباً مهما وعاجلا للإدارات التعليمية، بشأن المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، والمتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع للجان سير امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022.

«التعليم» تطالب بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارة المشاركة

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تبين وجود ضعف شديد في نسب تسجيل المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع للجان سير امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

وطالبت المديريات في خطابها، الإدارات، بالتنبيه على المرشحين بسرعة الانتهاء من التسجيل، مشيراً إلى أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة خلال أسبوع، نظراً لقرب موعد المقابلات الشخصية والتي تتم خلال إجازة نصف العام الدراسي من كل عام.

«التعليم»: مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم

وووجهت المديريات التعليمية الإدارات بأنه لن يتم الالتفاف إلى أي استمارة يدوية، علما بأن التحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس، بل والإدارات التعليمية، وكل من تتوافر فيهم الشروط، لافتة إلى أنه سيتم مسائلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشح وتقديمها في الموعد المحدد.

11 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطاً على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة الثانوية العامة» للمعلمين، للتقدم للعمل كرئيس لجنة سير، أو مراقب أول، أو رئيس مركز توزيع كراسات امتحان في منظومة امتحانات الثانوية العامة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام في يوم 11 يونيو المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022/2021، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني.