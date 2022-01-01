موعد وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.. «ورقية أم إلكترونية»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، وتم إعلان كل التفاصيل المتعلقة بكيفية فهم الطالب لمخرجات التعلم في جميع المواد الدراسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومواد الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والرياضيات التطبيقية والبحتة والتفاضل والتكامل والجبر والهندسة الفراغية، حتى يتمكن الطلاب من التدريب على نوعية الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد إجازة منتصف العام

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أعدت دليلا كاملا لمخرجات التعلم في جميع المواد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022 حتى يتمكن الطلاب من فهم طريقة الأسئلة الجديدة وكيفية الإجابة عليها، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة منها والتدريب عليها بجانب المنصات التعليمية التي تم توفيرها وأبرزها منصة حصص مصر التعليمية ومنصة «ديسكفري».

استعدادت مكثفة لامتحانات الثانوية العامة 2022 بالتنسيق مع المديريات

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستعلن كل التفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، موضحاً أنه سيتم الكشف عن طريقة عقد الامتحانات سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو الاثنين معاً وما إن كانت تشمل أسئلة مقالية أم لا، وكذلك الإعلان عن المقررات الدراسية التي يجب على الطلاب الاطلاع عليها جيدا قبل الامتحانات، موضحا أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد وفق فلسفة التعليم الجديدة، مؤكدا على أنه يجب على جميع الطلاب فهم طبيعة المقرر الدراسي والتدريب الجيد على جميع الأسئلة التي يتم توفيرها على المنصات التعليمية، لافتاً إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يستعد على قدم وساق للامتحانات والوقوف على أي مشكلات يمكن حدوثها والتعامل معها على الفور.

تعرف على محذوفات الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن محذوفات الثانوية العامة 2022 الخاصة بمناهج طلاب الدمج في مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، موضحة أنها حريصة على التيسير على هذه الفئة من الطلاب وتوفير تعليم على مستوى متميز لها.