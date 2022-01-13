موعد ومناطق قطع المياه غدا بالقاهرة والجيزة.. تمتد لـ12 ساعة

ساعات قليلة، وتنقطع المياه عن بعض المناطق في محافظتي القاهرة الجيزة، وذلك وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، إذ طالبت المواطنين باتخاذ احتياطاتهم غدا الجمعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد ومناطق قطع المياه غدا بالقاهرة والجيزة، وعدد ساعات الانقطاع، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن انقطاع المياه غدا بالجيزة

من المقرر، أن تقطع المياه غدا عن المناطق التالية: «أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن فيو».

مدة انقطاع المياه بالجيزة

وتنقطع المياه عن المناطق المذكورة لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الجمعة، الموافق 14 يناير، وحتى الساعة 6 صباحا بعد غد السبت، الموافق 15 يناير.

سبب انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة على محور26 يوليو.

مناطق قطع المياه في القاهرة

تقطع المياه بالقاهرة في مناطق «فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادي السكة – نادي مدينة نصر – الاستاد – أرض المعارض مدينة نصر_ مدينة التوفيق».

مدة انقطاع المياه بالقاهرة

ومن المقرر، أن يستمر انقطاع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك من يوم السبت الموافق 15-1-2022 في الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وشددت شركة مياه الشرب على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات اتخاذ وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أرقام طلب سيارات مياه صالحة للشرب

- في حال انقطاع المياه يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ 125 و114 لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة.

- كما خصص جهاز مياه شرب القاهرة رقم 15100 لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بمياه الشرب.

- ويوجد أرقام أخرى لطلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة وهي: 01221787999 – 01110064750.