السيسي للصحفيين الأجانب: أؤمن بحرية التعبير.. وأتواصل مع المصريين بشفافية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يؤمن بحرية التعبير، وقال: «خلال السنين اللي فاتت بنتكلم مع بعض كتير، وأتصور إن حجم التواصل اللي كنت حريص على تحقيقه مع المصريين كان ضخما، وتكلمنا في الموضوعات بمنتهى الشفافية».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «كنت دايما أقول أنا مستعد أسمع رأى الآخر، ويعبر عن رأيه بس بشرط، وده مش عيب أقوله، لأنك لو عندك اعتقاد خاطئ لنفسك مقدرش أحاسبك عليه، متطرف حتى، مقدرش أحاسبك عليه، أنا بتكلم عن الاعتقاد ده يبقى خطر عندما يتم إعلانه للناس».

وتابع: «هديكم مثال، حد قال إن من حرية الرأى لازم توفر وظيفة لكل إنسان في مصر، وده كلام منطقي، وأقوله هو أنت تعرف إن سوق العمل في مصر بيزيد كل سنة وبينزل فيه كل سنة ما يقرب من مليون إنسان، ولما تتكلم عن إن الدولة مقصرة في حق شعبها وإنها مش بتوفر له فرص عمل لدرجة إن في بطالة في مصر تبقى الحقيقة منقوصة وتبقى تكمل الكلام».

وأكمل الرئيس: «أى دولة في العالم حتى في العالم المتقدم تستطيع أن توفر فرص عمل زي مليون فرص زي كده؟! حد كمان يقول إن نسب الفقر في مصر عالية، بس تعالى وقول إن البلد دي فيها 100 مليون مواطن، ومواردها محدودة، كيف تستطيع الدولة بكل ما أوتيت من قوة تعظيم موارد تتيح لها زيداة معدل دخل الفرد». وواصل السيسي حديثه :«لو شفتوا كل النقاشات أثناء الترشح لانتخابات الرئاسة، كنت بقول إننا عندنا تحديات كبيرة أوي والقضايا الموجودة كثيرة».

السنين اللي فاتت اتكلمنا مع بعض كتير