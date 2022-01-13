السيسي يزور جناح «معرض مصر سيناء» للحرف اليدوية ضمن منتدى شباب العالم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح «معرض مصر سيناء» للحرف اليدوية، الذي يُعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في ضوء جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالي سيناء في العملية التنموية، وخلال الزيارة تحاور الرئيس مع أهالي وشيوخ القبائل وأسر شهداء سيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنمية التي تحدث في سيناء.

وتعتبر شركة مصر سيناء إحدى الشركات التي تأسست بجهود أهالي سيناء، والتي تعمل في إنتاج المشغولات اليدوية وزيت الزيتون والبذور، ومختلف المنتجات السيناوية،.

العرجاني يستعرض للرئيس جهود شركة «مصر سيناء»

وخلال الجولة، أجرى الرئيس حوارًا مع عصام العرجاني، طيار مدني وأحد أبناء سيناء، حيث شرح للرئيس جهود شركة «مصر سيناء» التي راعت التوازن بين الجانب التنموي الإنساني والاقتصادي للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع «الجفجافة»، ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء.

كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات في المعرض، إذ استعرضن دور المرأة السيناوية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، فيما وجهت نور جاسر، إحدى بنات سيناء وخريجة جامعة العريش ومنسق عام شركة مصر سيناء، الشكر للرئيس على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، كما أشادت بدور المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع في المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدر رزق لها، يمكن تطويره على حسب احتياجات السوق.

عن منتدى شباب العالم

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.