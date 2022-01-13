مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لحادث عبور مشاة بعزبة سعد التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة حيث صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمتها سيارة وهي تعبر الشارع، وذلك بعزبة سعد التابعة لذات المركز.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «ريماس شريف محمود الفقي» بعزبة سعد، 5 سنوات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام.

إصابة شخصين في انقلاب توكتوك

كان قد أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب توك توك بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عبدالله عبد الصادق محمود 65 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وصباح معوض عبد العال 63 عاما مقيمة عزبة خالد رشيد مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب أيضا كل من «محمد خميس خميس 31 سنة مقيم إدكو شارع البحر بكسر مضاعف مفتوح بالساق اليمنى، ومصطفى عوض أبو السعيد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وذلك إثر تعرضهما لحادث عبور مشاة أيضا حيث صدمتهما سيارة، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما.